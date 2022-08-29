На границе Литвы с Беларусью завершено строительство забора

Строительство забора на границе с Беларусью было завершено в конце прошлой недели, подтвердили BNS в понедельник в компании-реализаторе проекта EPSO-G.

Забор с колючей проволокой установлен на участках общей протяженностью около 502 километров.

"В эти выходные команда подрядчиков, сформированная EPSO-G, установила последние запланированные сегменты забора на границе с Беларусью", - сообщил BNS менеджер по коммуникациям компании Антанас Бубнялис.

"Команда проекта продолжает работу – на границе работают специалисты по техническому обслуживанию, устраняются мелкие дефекты возведенного забора, восстанавливаются дороги и строительные площадки, приводится в соответствие проектная документация. Сегодня мы представим ход проекта Комиссии по надзору за проектом в правительстве", — добавил представитель EPSO-G.

Общая протяженность границы Литвы с Беларусью составляет 679 км, из них более 100 км границы проходят по берегам рек и озер.

После прошлогоднего наплыва нелегальных мигрантов из Беларуси было принято решение о возведении забора на границе. Литва обвиняет в организации этого потока минский режим и называет это гибридной атакой.

В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыли почти 4,2 тысячи человек.

Более 13 тыс. иностранцев была развернуты при нелегальном переходе границы с августа прошлого года. Некоторые из упомянутых в этой статистике мигрантов неоднократно пытались попасть в Литву.

В последнее время число мигрантов, пытающихся пересечь литовскую границу, снова увеличилось.

На прошлой неделе пограничники дважды устанавливали рекорд по количеству разворотов нелегальных мигрантов на границе с Беларусью за сутки. В субботу сотрудники Службы охраны госграницы Литвы развернули 125 мигрантов.

По данным Службы охраны госгранцы Литвы, белорусские должностные лица привозят этих иностранцев на границу и направляют их на территорию соседней страны, а также помогают нелегальным мигрантам повредить установленный в Литве забор.

В остальных случаях белорусских мигрантов направляют в места, где концертиновая проволока и ограждения не были установлены из-за природных условий, указывает служба.

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