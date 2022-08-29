С приближением осени в Литве обсуждается, какой должна быть минимальная зарплата с 2023 года

С приближением осени вновь активизировались дискуссии о том, какой должна быть минимальная месячная зарплата (ММЗ) в Литве с 2023 г. Сложившаяся нелегкая экономическая ситуация, высокая инфляция заставляют экономистов, политиков, представителей работников усомниться в предложении Центробанка Литвы, прозвучавшем в июне на заседании Трехстороннего совета о повышении ММЗ с 730 до 867,67 евро.

Президентура, представители профсоюзов выступают за повышение ММЗ хотя бы до указанной Центробанком величины, в то время как министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте, экономисты и представители бизнеса подчеркивают, что такое повышение ММЗ может представлять слишком много рисков для финансовой стабильности страны.

Экономист Н. Мачюлис считает, что с повышением ММЗ на 15–19 проц. возник бы риск роста уровня безработицы и сокращения числа рабочих мест

Главный экономист „Swedbank“ Нериюс Мачюлис считает, что в вопросе о повышении минимальной месячной зарплаты (ММЗ) остается большая неопределенность - надежды бизнеса и работников различаются. По его словам, большое повышение ММЗ сопровождалось бы риском роста уровня безработицы и стало бы медвежьей услугой, учитывая экономическую ситуацию в стране и в мире.

Офис президента предлагает повышать ММЗ и величину необлагаемых налогом доходов (ННД) и поддерживает предложение Центробанка

Между тем главный советник президента Гитанаса Науседы по вопросам социальной политики и экономики Ирена Сягаловичене предлагает повышать доходы жителей, прежде всего с минимальными доходами, увеличивая размер необлагаемых налогом доходов (ННД), детские деньги.

Следует также, по ее словам, придерживаться планов повышения минимальной месячной зарплаты (ММЗ), пересчитать социальные выплаты, а для финансирования всех мер у государства еще есть возможности брать в долг.

С тем, что "инфляция съедает рост доходов", сталкиваются уже не только малоимущие семьи, но и часть семей среднего класса. ННД следует приблизить к ММЗ, которая составляет сейчас 773 евро, подчеркивает она.

И. Сягаловичене также считает, что следует придерживаться цели увеличить ММЗ с 2023 года на 19 проц. до 867,67 евро, что предлагал в июне Центробанк Литвы.

А. Армонайте предложила другой размер ММЗ и ННД, Г.Скайсте раскритиковала идею

Позиция членов правительства о ММЗ и ННД также не совпадает. Так, министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте считает, что ММЗ "на бумаге" могла бы быть увеличена до 800 евро, а размер необлагаемых налогом доходов (ННД) до 740 евро.

Подсчеты и предложение Центробанка Литвы о повышении ММЗ до 867,67 евро министр называет понятными и амбициозными с учетом того, что людям надо будет платить за увеличившиеся счета за электроэнергию и ждет сложный отопительный сезон. Однако она не хочет, чтобы дискуссии и доходах людей велись только вокруг минимальной зарплаты, так как в Литве уже окреп средний класс, которому также нелегко.

Однако такое предложения раскритиковала министр финансов Гинтаре Скайсте, назвав его "финансово несбалансированным", И ММЗ, и ННД должны увеличиваться одинаковым темпом, подчеркивает глава Минфина.

Конфедерация бизнеса называет предложение А.Армонайте рациональным, КПЛ считает, что предложенная Центробанком величина ММЗ является минимальной границей

Председатель Конфедерации профсоюзов Литвы (КПЛ) Инга Ругинене также оценила предложение А.Армонайте о ММЗ. Разногласия между министрами экономики и инноваций и финансов она считает несолидными, а предложенную в начале лета Центробанком Литвы величину ММЗ минимальной чертой и о меньшем размере не может быть и речи.

Президент Литовской конфедерации бизнеса (ЛКБ) Андрюс Романовскис считает, что предложение А. Армонайте было бы рациональным с учетом нынешней ситуации. ММЗ несомненно должна повышаться, но следует заново обсудить размер ММЗ, так как предложенная Центробанком Литвы ММЗ, по словам А. Романовскиса, шокировала всех.

Руководитель ЛКБ считает также, что правительство должно говорить и о скорейшем повышении ННД. На Трехстороннем совете была достигнута договоренность с профсоюзами, что целью является одинаковая величина ММЗ и ННД, что гарантировало бы большие доходы зарабатывающим меньше.

Однако самое важное, по его словам,- это снижение налоговой ноши на работников, особенно зарабатывающих меньше всего, и для этого очень нужны смелые и решительные шаги правительства по налогообложению капитала.

Осенью должно быть принято окончательное решение о величине ММЗ с 2023 года, но пока до общего согласия далеко.

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