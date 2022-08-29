Собравшиеся загорали, купались, жарили шашлыки. Были и те, кто разбил у реки палатку.
Правда, не все осмаливались заходить в воду, некоторым казалось, что вода холодная - 19 градусов.
Валакампяйские пляжи - хорошо знакомое вильнюсцам место. Здесь можно отдохнуть от городской суеты. Находится пляж всего в нескольких километрах от района Антакальнис. Сюда ездит общественный транспорт.
На пляжах есть и зона для гриля и детская площадка, и спортплощадка. Кроме того, на пляже есть волейбольная, баскетбольная площадки, футбольный стадион.
На пляже дежурят спасатели.
Кроме того, здесь есть и раздевалки, и туалеты.
Самое главное - пляж бесплатный.
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