Тракай отметит свой 700-й юбилей

В сентябре Тракай отметит свой 700-й юбилей. После обсуждения этого вопроса с историками, было решено считать днем основания Тракая 8 сентября 1322 г., когда должна была состояться церемония коронации великого князя литовского Витаутаса и праздновали День Успения Св. Девы Марии, пишет madeinvilnius.lt.

8 сентября начнутся праздничные мероприятия, на которых ждут посетителей всех возрастов. Праздник будет длиться четыре дня, его организуют: Тракайский исторический музей, Тракайская и лентварисская палата культуры, Ассоциация культуры и ремесел Тракайского края, Тракайский центр туристической информации, Тракайский центр молодежного туризма и досуга, Библиотека Тракайского района, Рудишкский центр культуры, а также спонсоры: ЗАО Altitudė ranga, ЗАО Insola, ЗАО Rimi Lietuva, Bona pizzeria и др., жителей района и гостей ждут бесплатные музыкальные и театральные выступления.

На Караимском острове все четыре дня с 8 по 11 сентября с 10 до 19 ч. будет проходить ярмарка.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!