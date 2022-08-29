По словам вице-мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса, такой ход работ позволит компании Vilniaus BDT ускорить работы и доставит меньше неудобств жителям.

В понедельник запланированы четыре взрыва, на их основе разработают график дальнейших работ.

По предварительным данным, работы займут 6 недель. Взрывать будут в один день на каждой неделе, будет серия из 5 взрывов через каждые 1,5 часа.

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Жители некоторых районов Вильнюса могут слышать взрывы, но никакой опасности нет

Представители муниципалитета предупредили, что уровень шума во время взрыва будет составлять 120 децибелов, но длиться шум будет 4 секунды.

Жители соседних районов могут слышать звук, напоминающий раскаты грома.

Будут раскапывать основание конструкций, закладывать взрывчатку в землю, чтобы не было вибраций и чтобы не разлетались куски конструкций. Говорят, что жители особых неудобств не испытают.

О взрывах информированы службы. Во время взрывных работ будет дежурить полиция и работники компании Detonas.

Планируется, что строительство Национального стадиона продлиться два года - с конца 2022 до конца 2024 года. Стоимость работ - 160 млн. евро. Планируют построить восемь построек: футбольный стадион, спортивный центр, две площадки для футбольных тренировок, зона для легкоатлетов и стадион, центр культуры и детский сад на 300 мест.

Первый стадион около нынешнего ТЦ Akropolis начали строить в 1987 году, а в 1993 г. законсервирован фундамент и другие конструкции.

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