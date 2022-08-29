Прогноз синоптиков на неделю: осень начнется с больших перемен

В понедельник над Литвой пройдет атмосферный фронт. Ожидается переменная облачность. Во многих районах пройдут небольшие дожди с грозами.

В Вильнюсском и Утенском регионе будет без осадков. Местами, в основном на западе страны, пройдут сильные дожди, кое-где град. Днем будет 24–29, местами на западе 21–23 градус тепла.

Во вторник будет дождливо. Во многих районах пройдут кратковременные дожди. Местами с грозами. Ночью будет 13–18, днем 19–24 градуса тепла.

В среду ночью небо прояснится, однако будет облачно с прояснениями. На востоке местами возможны небольшие дожди. Кое-где возможен туман. Ночью будет 10–15, у моря до 17 градусов тепла. Днем кратковременные дожди пройдут во многих районах. Воздух прогреется до 17–22 градусов.

В ночь на 1 сентября ожидается переменная облачность. Небольшие дожди пройдут лишь местами. Кое-где прогнозируют туман. Ночью будет 8–13 градусов. В четверг днем небольшие дожди пройдут на большей части страны, меньше осадков будет лишь у моря. Днем будет всего 13–18 градусов тепла.

В пятницу ситуация почти не изменится. Ночью местами, днем во многих районах возможны небольшие дожди. Кое-где туман. Ночью будет 6–11, днем 12–17 градусов тепла.

По нынешним данным, в выходные дождь возможен лишь в субботу, а температура будет выше, чем в первые дни сентября и ночью и днем.

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