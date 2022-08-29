22-летний гражданин Литвы был задержан в конце июля этого года по подозрению в убийстве 9-летней девочки. Убийство было совершено 28 июля.
На Скебаса напали в камере Уэйкфилдской тюрьмы. Сообщается, что он был избит, кроме того, ему нанесли ранения самодельным оружием – скорее всего, зубной щеткой с вставленным в нее лезвием.
По данным источников, заключенные уже давно задумали эту акцию и ждали возможности ее осуществить.
Несколько человек вбежали в камеру Скебаса и напали на него.
Охрана вызвала скорую. Скебас был доставлен в больницу.
По данным портала, у Скебаса на одежде уже была нарисована мишень, нападение на него было лишь вопросом времени. По предварительным данным, ночь пострадавший провел в больнице, а на следующей день его вернули в камеру.
Подробности об этом нападении работники тюрьмы не сообщают.
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