Департамент пожарной безопасности информировал, что в 8 ч. поступило сообщение, что в Вильнюсском районе, в деревне Тущауляй, в озере Гела, возможно, утонул человек.
По предварительным данным, у берега на пляже с субботы лежат вещи: обувь, одежда и ключи.
На место происшествия выехала полиция, врачи и пожарные-спасатели.
Водолазы проверили озеро, но тела не обнаружили.
Ведется расследование, выясняют, утонул человек или просто оставил одежду на берегу.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!