Новая опасность: на некоторых магистралях уже надо снижать допустимую скорость

О плохом состоянии дорог в Литве уже ходят злые шутки - говорят, что вместо асфальта для латания ям на дорогах используют дорожные знаки, предупреждающие о ямах и колеях. Так шутят уже не только о районных дорогах, но и об основных магистралях. Не значит ли это, что ради безопасности на некоторых магистралях стоит уже сейчас ограничить допустимую скорость? Этим вопросом интересовались журналисты LNK.

Редактор журнала Auto Bild Lietuva Витольдас Милюс в передаче на LNK сказал, что проблему дорог надо решать не знаками и ограничением скорости, а приведением дорог в порядок.

"Однако то, что мы видим в последнее время – так это ухудшение состояния дорог. Оно ощутимо ухудшается, это ощущают все водители. Конечно, разные части магистрали отличаются разным качеством дорожного покрытия, поскольку их чинили в разное время. Может, первая полоса отличаться от второй.

Тут возникает вопрос – ехать по второй полосе? Как бы безопасно, дорога там хорошая. А вот первая полоса часто небезопасна. Автомобили, их резина могут быть не в лучшем состоянии.

Многие литовцы летом ездят на зимней резине, это плохо. Если идет дождь, а на дороге колеи - ситуация опасная. Тут сам водитель должен решать, снижать ли скорость до безопасной", – заметил Милюс.

Он считает, что снижение скорости - не выход.

"Надо ремонтировать дороги", – призвал редактор Auto Bild Lietuva.

Милюс сказал, что он склонен оправдывать водителей, которые едут по второй полосе.

"По сути это нарушение ПДД и плохая практика. Ехать надо по первой полосе. Но если уже едешь по второй полосе - смотри в зеркала", – призывал он.

Собеседник LNK сказал, что на магистрали Вильнюс – Клайпеда некоторые участки находятся в очень плохом состоянии.

"А о Молетском шоссе давайте вообще не будем говорить", – пошутил журналист, заметив, что эта дорога "позор Литвы".

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