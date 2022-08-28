Мэр Неринги после неприбыльного лета сказал, что бизнес беспокоится о налогах

В последнее время въезд в Нерингу в разгар сезона стоит недешево. И хотя говорили, что плату за въезд планируют повысить, мэр Неринги Дарюс Ясайтис заметил, что пока таких планов нет. Правда, по его словам, могут ввести плату за въезд на электромобилях (сейчас электромобили проезжают на косу бесплатно). В передаче на Delfi мэр сказал, что это лето на косе было неприбыльным, поскольку часто шли дожди.

В начале лета в Литве было холодно и сыро, поэтому туристов было немного, однако, когда погода изменилась, казалось, что жители не упускают ни малейшей возможности и едут к морю, как только погода улучшается. Например, на Успение (Жолинес) у моря отдыхало больше половины Литвы.

Мэр Неринги Дарюс Ясайтис сказал, что в Неринге особого наплыва на последние длинные выходные этого лета не было.

"Может, это и не были обычные выходные, но были нормальные, какие были до пандемии. Бизнес немного порадовался, получил больше доходов, но нельзя сказать, что мы трещали по швам", – сказал Ясайтис.

Он сказал, что Паланга и соседние с ней курорты могут быть привлекательнее, поскольку там нет дополнительных налогов, да и "авантюристов" в Неринге нет – приезжают только те, кто заранее арендовал жилье.

"У нас территория ограничена – географически. Никто не приезжает, чтобы только побыть у моря. Ведь нужны дополнительные расходы", – сказал Ясайтис.

Палангские предприниматели в этом году ругали синоптиков, которые якобы пророчили плохую погоду, а на самом деле погода была хорошей. однако мэр Неринги сказал, что в этом году синоптики работали лучше: "Не знаю, что изменилось, но с прогнозом они попадают в цель. К сожалению, пол-лета шли дожди. Для курортов на взморье - дожди это рак. Плохо. Очень плохие настроения, туристов мало. К сожалению, так есть. И бизнес, и муниципалитет это чувствуют".

Он рассказал и другую причину плохого результата: "Минус 70% немецких туристов. Уже не говоря о туристах из России и Беларуси, которые любили литовское взморье. Их нет третий год. Да и литовцы в этом году могли летать, куда хотят".

Желающие приехать в Нерингу на машине должны заплатить 30 евро за экологию и 18,30 за переправу (плюс 1,30 евро за каждого пассажира). За въезд квадроцикла и трехколесного мотоцикла плата составляет 500 евро (с того дня, как ввели эту плату в Нерингу ни разу не въезжали такие транспортные средства).

На вопрос не будет ли повышена плата, мэр сказать - нет. По его словам, ее даже предлагали снизить, но предложение не было одобрено.

"Есть плохие новости для водителей электромобилей - введут плату за их въезд", - заметил мэр.

Ясайтис обещал, что в скором времени на косе приведут в порядок велодорожку, которая находится в плохом состоянии.

Мэр сказал, что в этом году отдых в Неринге стоил дешевле, чем год назад, это видно и по арендной плате - в этом году она была ниже.

"Когда нет клиентов, снижаешь цену. Это наблюдалось в Неринге", – сказал мэр.

"Бизнес ждет, куда повернется ситуация с электроэнергией, как будет с разными налогами, мы слышали, что их хотят ввести. Бизнес беспокоит, что вообще будет. Как будет с рабочей силой. Надо помнить, что самая большая проблема - работники, их не хватает. И муниципалитет и бизнес жалуется, что самим приходится быть и за повара, и за официанта, и за посудомойку", – сказал Ясайтис, но прибавил, что верит в светлое будущее.

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