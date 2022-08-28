Инцидент на празднике в Пакруоисе: полицейский на квадроцикле врезался в коллег во время шествия

ru.DELFI.lt

Foto: Stopkadras

27 августа в Пакруоисе состоялся праздник города. К сожалению, без инцидентов не обошлось: во время шествия произошло ДТП с участием полицейского.