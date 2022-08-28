Из-за роста цен на электричество в столице Литвы в некоторых местах выключат освещение на улицах

Из-за сильного роста цен на электричество в столице Литвы местами выключат освещение на улицах.

Глава муниципальной компании "Освещение Вильнюса" Андрюс Деймантас сказал, что сейчас сократили время освещения улиц, интенсивность освещения снизили на 20%.

"Люди пока это не замечают, нам не звонят. Вот мы снижаем интенсивность, сокращаем время, значительно снизили освещение тоннелей (...). Визуально это незаметно", – сказал Деймантас.

По его словам, сейчас в 22 ч. отключают и освещение на детских площадках, на площадках для выгула собак, на некоторых стадионах.

Деймантас сказал, что с учетом высоких цен подготовлены три плана экономии, от самого щадящего до радикального. Он заверил, что благодаря модернизации освещения, не придется возвращаться к условиям 2017-2018 гг, когда на улицах выключали каждый 2-3 фонарь.

"Современные системы позволяют снизить интенсивность освещения, не выключая фонари, поэтому нет "черных пятен". Мы бы снизили освещение еще больше, но ради всеобщей безопасности принято решение оставлять на пешеходных переходах максимально яркий свет, возможно, не будем снижать уровень освещения для пешеходов, а на проезжей части - будем", – заметил Деймантас.

По словам мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса: "Благодаря этому снижению интенсивности освещения где-то станет уютнее и лучше, а когда цены станут нормальными, вернемся к прежнему порядку. Поскольку так называемое комфортное освещение, сумерки, в некоторых случаях лучше, но неуютно".

Между тем Деймантас сказал, что на объездных дорогах планируется установить солнечные модули на каждом фонаре – в городе, где много зданий, такое решение не оправдает себя.

По данным муниципалитета, 85% столичных фонарей обновили, треть управляется дистанционно, что позволяет регулировать интенсивность освещения или включать их позже и отключать раньше.

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