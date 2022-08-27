В Вильнюсе появился особый светофор: за нарушение правил ждет штраф

В Вильнюсе на ул. Карейвю появился особый светофор - только для водителей общественного транспорта. Важно, чтобы другие участники движения не руководствовались его сигналами.

Мужчина, с которым говорили журналисты LNK, сказал, что не видел этот светофор и не знает, зачем он нужен. Он заметил, что уже устал от разных изменений в ПДД.

Другие собеседники сказали, что знащт, что это за светофор.

"Мне странно, ведь они все равно ездят по тем же полосам, что и другой транспорт. Может, есть какая-то идея, может, это не просто так", – сказала одна женщина.

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Представитель JUDU ("Услуги сообщения") Робертас Марковскис сказал, на на светофоре на ул. Карейвю появилась первая такого типа дополнительная секция для общественного транспорта.

"Мы долго согласовывали. Радует, что были вовлечены все ведомства: Министерство транспорта, комиссариат полиции, Вильнюсский муниципалитет, JUDU. В результате сотрудничества был достигнут первый результат", – сказал он.

"Больше всего времени потребовалось на разработку регламента, в Литве не был узаконен подобный порядок. Это средство помогает улучшить движение транспорта, увеличить скорость движения, позволяет отказаться от ненужного простоя", – сказал представитель JUDU.

В других местах такие секции устанавливать пока не планируют – якобы хотят посмотреть, как будет действовать этот светофор.

Потом такие светофоры могут появиться на проспекте Конституциёс, на проспекте Лайсвес, Саванорю, у Зеленого моста.

Как действует такой светофор?

Если горит красный свет для автомобилей, общественный транспорт может ехать прямо, руководствуясь белой стрелкой в дополнительной секции. Если, увидев белую стрелку, поедет другой автомобиль, его водителя ждет штраф.

Марковскис рассказал, что такие светофоры действуют в Скандинавских странах: Финляндии, ŠШвеции, а также в Эстонии.

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