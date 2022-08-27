В "Дни столицы" вильнюсцев и гостей города ждет лазерное шоу

2–4 сентября в Вильнюсе пройдет фестиваль "Дни столицы". У Белого моста вильнюсцы и гости столицы смогут увидеть впечатляющее лазерное шоу.

Ждет грандиозное мероприятие, в котором задействуют 60 лазеров мощностью от 6000 до 50 000 мВт.

До этого самым большим лазерным шоу было мероприятие в Друскининкай с использованием 40 лазеров.

Лазерное шоу будет проходить под живую музыку - выступит виолончелист Юстас Куликаускас, известный как Future Cello.

Дуэт лазеров и музыки - новая концепция в Литве, особенно на мероприятии такого масштаба.

Лазерное шоу можно увидеть 2 и 3 сентября с 23:00 до 01:00 ч.

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