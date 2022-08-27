Поставщики: компенсации за электричество не требуются 40-75% потребителей

Меньше 24 центов за кВт/ч электроэнергии сейчас платят 40–75% клиентов независимых поставщиков.

Компания Ignitis отмечает, что меньше 24 центов платят 47% ее клиентов, которые подписали договоры в начале либерализации.

"У 47% клиентов фиксированные цены меньше 24 центов, поэтому они не нуждаются в компенсации. 83% клиентов Ignitis всех этапов платят за электричество меньше, чем клиенты общественного поставщика", – сказано в сообщении компании.

По данным Ignitis, в компенсации не нуждаются 87% первого, 46% второго и 39% третьего этапов либерализации.

Ignitis не указал, у какого количества клиентов договоры закончатся в этом году.

По данным Elektrum Lietuva, меньше 24 центов платят около 75% ее клиентов первого и 40% второго этапа – около 35 000 потребителей.

"По нашим данным, около 75% клиентов первой волны платит за электричество меньше 24 центов. И 40% клиентов второго этапа платят меньше. Очевидно, что если бы не отложили второй этап, то гораздо больше людей платили бы меньше 24 центов", – сказала представитель Elektrum Lietuvа Юрате Рупшене.

По ее словам, до конца года истечет срок действия 10% договоров с фиксированными ценами.

Минэнерго сообщало, что 87% всех клиентов независимых поставщиков, которые выбрали фиксированный тариф, платят за электричество меньше, чем потребители общественного поставщика.

Согласно обобщенным данным независимых компаний, потребители первого этапа платят в среднем 17 центов, а второго – 25 центов. На этой неделе независимые поставщики предлагают подписывать договоры с ценой 52-55 центов за кВт/ч.

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