В Вильнюсе меняется расписание общественного транспорта

С 1 сентября в Вильнюсе меняется расписание общественного транспорта.

Лето подходит к концу, поэтому с сентября общественный транспорт будет ходить по новому расписанию - жизнь горожан возвращается в привычное русло, дети вернутся в школы, студенты в вузы, меньше работников будет отдыхать.

В ходе планирования расписания компания столкнулась с проблемой нехватки водителей, поэтому в сентябре на улице выедет меньше автобусов, чем обычно (на некоторых маршрутах автобусы будут курсировать реже).

Что надо знать пассажирам

С 1 сентября меняется расписание:

скорых автобусов 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G;

1, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 65, 66, 68, 69, 73, 74, 75, 76, 87, 88, 89, 114, 115, 116 автобусов;

всех троллейбусов за исключением 21;

по рабочим дням в часы пик (7–9 и 16–19 ч.) автобус 2G будет останавливаться на остановке "Литекспо".

Измененные летом трассы некоторых маршрутов такими и останутся с 1 сентября:

10 троллейбус будет ходить только до кольца в районе Антакальнис;

13 и 18 троллейбусы объединены с другими и будут ходить до ул. Титнаго;

19 троллейбус от ул. Шейминишкю едет по Жирмунайскому мосту и ул. Антакальнё до перекрестка Шило-Антакальнё, далее по обычной трассе.

С 1 сентября некоторые автобусы 69 маршрута будут ездить по ул. С.Станявичаус, как ходили летом.

Информация для школьников и студентов

В сентябре контролеры будут гибкими в отношении проверки школьников и студентов, поскольку ученические и студенческие удостоверения обычно выдают к середине сентября. Студентам и школьникам стоит взять справку в учебном заведении, доказывающую, что они учатся, если взять справку к 1 сентября не удастся, надо иметь при себе документ, подтверждающий возраст.

Дети до 7 лет пользуются общественным транспортом бесплатно. Ученики начальной школы покупают льготные проездные, его стоимость - 10 евро на год.

С изменениями расписания можно ознакомиться на сайте www.judu.lt с 26 августа. Информация на остановках будет обновлена до 9 сентября (включительно).

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