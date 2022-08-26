Perlas Energija объявила условия компенсации расходов жителей: есть ограничение

Компания Perlas Energija на прошлой неделе сообщила, как и кому будет выплачивать компенсации: их смогут получить все клиенты компании. Бытовым потребителям компания погасит разницу в цене между той, по которой обязалась поставлять электричество и ценой нового поставщика, но не больше 0,0631 евро за кВт/ч.

В пресс-релизе сказано, что компенсации будут платить за сентябрь-декабрь тем клиентам, у кого фиксированная цена действовала до конца года. Тем, у кого срок действия договора истек, и тем, кто выбрал биржевую цену, компенсации выплатят только за сентябрь, сказал глава Perlas Energija Вилюс Юрайтис.

По его словам, механизм компенсации был представлен ответственным ведомствам. Он заметил, что механизм компенсации создан так, чтобы снизить возможные потери тех потребителей, которые, если бы не уход компании, в течение определенного времени платили бы одну цену в течение определенного периода. "Потолок компенсации - 0,0631 евро за кВт/ч подсчитан с учетом разницы между самой маленькой ценой, какую платили наши клиенты, и стандартной ценой плана одной временной зоны - 0,24 евро".

Кто может обращаться за компенсацией?

1. Клиенты, в договорах которых указана цена, которая действовала бы до конца 2022 года. Или те, у кого срок действия договора был отсрочен до 1 июля 2022 г. Они могут обращаться за компенсацией за сентябрь-декабрь.

2. Клиенты, срок действия договоров у которых истек или они подписали договор по биржевым ценам: они получат компенсации за сентябрь.

3. Клиенты, которые выбрали другого независимого поставщика, вернулись на общественные поставки или перешли на гарантийные поставки не раньше 5 августа 2022 года.

Как будут платить компенсации?

Клиенты получат компенсации с учетом фактического счета, выписанного новым поставщиком.

С 10 октября, когда клиенты получат первые счета за сентябрь, они должны предъявить их в терминалах Perlas или ввести в интернет, тогда им выплатят разницу в цене, но не больше 0,0631 евро за кВт/ч.

Важно знать, что такую информацию надо предоставлять каждый месяц или все счета предоставить до 20 января 2023 г.

Выплаты переведут тому человеку, который подписывал договор с Perlas Energija.

Компенсации получат только те клиенты, которые предъявят счета нового поставщика. Если люди до 20 января 2023 г. документы не предъявят, им компенсацию не выплатят.

Часть клиентов Perlas Energija подписали договор с фиксированной ценой на 18 месяцев. Им дополнительную компенсацию выплатят и после 20 января 2023 г. Информацию об этой компенсации клиентам предоставят индивидуально.

Напомним, что компания Perlas Energija неделю назад заявила о прекращении своей деятельности. Она указала, что распродаст имущество, выплатит компенсации клиентам и рассчитается с кредиторами. Сообщалось, что акционеры Perlas Energija ничего не получат после закрытия компании. Если после выплаты всех компенсаций и долгов у компании останутся деньги, их переведут в фонд помощи Украине.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!