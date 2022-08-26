Литва купит у Польши две системы дронов-камикадзе для Украины

Достигнута договоренность с польским предприятием о закупке авиационной боевой системы Warmate, эти дроны-камикадзе будут закуплены для Украины, сообщило в пятницу Министерство обороны Литвы (МО).

Вице-министр обороны Вилюс Семешка договорился об этом с представителями польской компании WB Group.

Министерство обороны выступает посредником в покупке этих дронов для Украины на собранные жителями Литвы деньги.

"Мы договорились с производителями, что за пожертвованную нашими людьми сумму, предназначенную для покупки авиационной боевой системы у Польши, будут закуплены два полных комплекта, состоящих из пусковой системы и 37 снарядов, так называемые дроны-камикадзе", - отметил вице-министр.

Дроны могут уничтожать танки, командные пункты. Покупка этих дронов согласована с Вооруженными силами Украины.

Производители поставят эти системы в октябре-ноябре.

Дроны Warmate весят почти 5,7 кг, их дальность - 30 км, скорость - 150 км/ч, они отличаются особой оперативностью - подготовить дрон к заданию можно за пять минут.

Средства для этой покупки собирал создатель телевидения Laisvės TV Андрюс Тапинас, его инициатива Legion of Boom собрала свыше 2 млн евро, половина этой суммы пойдет на покупку авиационной боевой системы Warmate.

На оставшуюся сумму будут закуплены украинские дроны-камикадзе UJ-23 Topaz, производимые компанией UkrJet.

Министерство обороны в июле передало Украине боевой дрон Bayraktar TB2. Средства на него собрали жители Литвы, однако производитель турецкая компания Baykar решила его подарить. На собранные 1,5 млн евро дрон был оснащен вооружением, а оставшиеся 4,4 млн евро были потрачены на другую оборонную и гуманитарную помощь Украине.

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