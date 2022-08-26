Вице-министр призвала не надеяться не дешевую общественную поставку электричества в будущем

Жители, не выбравшие независимого поставщика электроэнергии, будут платить с нового года за общественную поставку электроэнергии примерно столько же, что и потребители, выбравшие поставщика, сказала вице-министр энергетики Инга Жилене.

"Она (цена общественной поставки – ЭЛЬТА) будет выше сегодняшних 33 центов за kWh. И, как видим, цена общественной поставки очень приближается к цене независимых поставщиков", – сказала в пятницу И.Жилене радио ЛРТ.

"Так что жители не могут надеяться, что цена общественной поставки (без субсидии государства) и в дальнейшем останется ниже цены независимых поставщиков. Поэтому надо выбирать, что предлагают независимые поставщики", – отметила вице-министр.

По ее словам, чем скорее потребители, еще не выбравшие поставщика, сделают это, тем больше сэкономят, так как цена на рынке растет и будет расти, а независимые поставщики предлагают фиксировать цену.

"С нового года цена общественной поставки будет расти уже только потому, что на оптовом рынке цена сегодня достигает 50-60 центов за kWh. Общественную поставку обеспечивает Ignitis, но он также покупает электроэнергию на бирже", – пояснила вице-министр.

По ее словам, Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) еще считает тарифы общественной поставки в первом полугодии будущего года, но она могла бы предоставить хотя бы предварительные цифры, считает вице-министр, что помогло бы жителям легче определиться.

Цена гарантированной поставки, с учетом положения на энергорынках, будет составлять не менее 50 центов за kWh без компенсации государства, подчеркнула вице-министр.

В настоящее время идет последний, III этап либерализации энергорынка, в котором независимого поставщика выбирают жители, потребляющие в год до 1 тыс. kWh. Окончание этого этапа обещают отложить на несколько лет, поэтому до заключения договора с поставщиком его участники перейдут на общественную поставку, которую обеспечивает Ignitis, напоминает ЭЛЬТА.

Цена общественной поставки устанавливается на полгода, а цена гарантированной поставки подсчитывается по цене последнего месяца на электричество на бирже „Nord Pool“, умножив ее на 1,25. Гарантийную поставку получают около 70 тыс. потребителей, еще не выбравших независимого поставщика в ходе I и II этапа либерализации энергорынка.

До нового года компенсация в 9 центов за kWh будет распространяться на всех бытовых потребителей. Сейм на осенней сессии будет обсуждать, продлить ли эту субсидию, увеличить, как подсчитать.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!