Bloomberg: ЕС рассмотрит отказ от упрощенной выдачи виз россиянам в качестве компромиссного решения

Если предложение Чехии, нынешнего председателя ЕС, будет поддержано другими странам Евросоюза, получение шенгенских виз станет для россиян более сложным, дорогим и длительным процессом. Аналогичные меры также будут распространяться на обладателей белорусских паспортов.

Председательствующая сейчас в Евросоюзе Чехия предложит партнерам по ЕС полностью отменить действующий сейчас упрощенный порядок выдачи виз для гражданам России и Беларуси. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главу чешского МИД Яна Липавского.

Инициативу планируют представить на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС, которая пройдет в Праге на следующей неделе. Если предложение Чехии получит поддержку, консульский сбор при подаче визового заявления увеличится для россиян и белорусов с 35 до 80 евро. Также претендентам на получение визы будет необходимо предоставить расширенный по сравнению с нынешним пакет документов, а их рассмотрение будет занимать больше времени.

Как отмечает издание, такое решение может стать компромиссом по вопросу, в последние недели расколовшему европейские страны. Некоторые из них (в первую очередь, страны Балтии) выступают за полный запрет на въезд для россиян. Глава МИД Литвы даже призвал страны, подписавшие Шенгенское соглашение, аннулировать уже выданные россиянам многолетние туристические визы. В свою очередь, Финляндия ввела существенные ограничения, направленные преимущественно на туристов, но практически не затрагивающие тех россиян, кто едет в страну учиться или работать.

Открыто против любых ограничений на прошлой неделе выступили Греция, Кипр и Португалия. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель назвал идею полного запрета "не лучшей идеей" и призвал "быть более избирательными" при рассмотрении визовых заявлений от россиян. Не поддерживает введение подобных мер и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Как пишет Bloomberg, "вероятным" противником ограничений также может стать Австрия.

Любое решение, которое примут на неформальном саммите в Праге, не будет носить официального характера. Вероятно, итоговое решение страны, входящие в ЕС, примут на саммите глав Евросоюза, который пройдет в октябре.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!