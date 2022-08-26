Министерство: дно Балтийского моря годится для строительства ветроэлектростанций

Согласно предварительным исследованиям ученых, дно Балтийского моря, где Литва намерена построить большой парк ветряных электростанций, годится для такой деятельности.

Объединенная группа ученых исследовала 137 кв. км площади дна и пришла к выводу, что его структура подходит для развития проекта, сообщило в пятницу Министерство энергетики.

"Исследования включали в себя поверхностные гидрографические и мелководные геофизические исследования морского дна. На их основе исследователи дали рекомендации по местам глубоких и неглубоких скважин и статического зондирования. Исследования морского дна будут продолжены", — говорится в сообщении министерства.

Исследования проводятся компаниями Geobaltic и Garant Diving.

Аукцион, на котором, как ожидается, будет выбран застройщик парка ветряных установок мощностью 700 мегаватт на Балтийском море, планируется объявить в сентябре следующего года. Предполагается, что парк, расположенный в 30-40 километрах от берега, сможет производить около 2,5-3 тераватт-часов электроэнергии в год или четверть нынешней потребности Литвы в энергии.

Проект морского парка ветряных установок должен быть завершен в 2028 году.

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