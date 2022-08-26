Коронавирус в Литве: 904 новых случая и 4 смерти

За минувшие сутки в Литве выявлено 904 новых случая заражения COVID-19, четыре человека скончались, показывают обнародованные в пятницу данные Департамента статистики.

Впервые заразились 673 человека, повторно - 215, в третий раз - 16.

По последним данным, в больницах проходят лечение 142 пациента с COVID-19, из них 9 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 554,1 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 49,2%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.

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