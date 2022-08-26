Генпрокуратура просит суд ликвидировать ассоциацию Палецкиса

Генеральная прокуратура Литвы сообщила в пятницу, что обратилась в суд с просьбой о ликвидации ассоциации "Международный форум добрососедства" осужденного за шпионаж Альгирдаса Палецкиса как учрежденной незаконно.

По мнению прокуратуры, деятельность ассоциации противоречит Конституции и наносит ущерб государству.

"Оценив цели ассоциации на основе ее деятельности, прокуроры пришли к выводу, что действия ассоциации, пропагандирующие войну и насилие, авторитарное управление, действия в интересах других государств, которые противоречат интересам Литовского государства, не соответствуют требованиям законности, деятельность ассоциации противоречит Конституции, наносит вред Литовскому государству, то есть ассоциация явно действует против Литвы, а такая деятельность противоречит общественному порядку", — говорится в сообщении.

"Из деятельности, осуществляемой ассоциацией, очевидно, что реальные цели ее учреждения незаконны, поэтому ассоциация не может действовать и должна быть признана незаконно учрежденной", — говорится в нем.

Прокуроры, отвечающие за защиту общественного интереса, начали расследование обстоятельств учреждения ассоциации и ее деятельности в середине июля.

Прокуроры констатировали, что цели "Международного форума добрососедства" прописаны в уставе формально, без стремления защитить интересы его членов в определенной сфере.

Прокуратура также проводит два досудебных расследования, связанных с организацией Палецкиса.

Одно из них проводится по статье Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за помощь другому государству в действиях против Литвы.

Проводится еще одно расследование - по поводу подписи Палецкиса на учредительных документах вышеупомянутой организации. Они были подписаны им, когда он уже отбывал наказание за шпионаж в Каунасском следственном изоляторе.

Ассоциация привлекла к себе внимание правоохраны после того, как его представители посетили Москву, где встретились с представителями Общественной палаты Российской Федерации и провели пресс-конференцию.

Участвовавшие в ней глава организации Эрика Швенчёнене, осужденный за коррупцию бывший директор Vilniaus vandenys Дарюс Норкус, Эдикас Ягелавичюс и Миндаугас Рамошка утверждали, что ездили в Москву с целью прорвать информационную блокаду и просить безвизового режима для граждан Литвы в Калининградской области.

Швенчёнене поставила под сомнение законность избрания нынешнего правительства Литвы, обвинила его в причинении экономического ущерба и запугивании своих граждан из-за возможного российского вторжения.

Ранее Швенчёнене с соратниками побывала в Беларуси и встретилась с Александром Лукашенко.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!