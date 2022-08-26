При госучреждениях в Литве будет оборудовано 380 станций зарядки электромобилей: ими смогут пользоваться и жители

Министерство окружающей среды выделит Имущественному банку 5 млн. евро, чтобы он оборудовал 380 станций зарядки электромобилей рядом с 200 госучреждениями по всей Литве, сообщил министр окружающей среды Симонас Гентвилас. Он подчеркнул, что это часть цели правительства – использовать в государственном секторе нейтральные для климата транспортные средства.

В четверг Министерство окружающей среды и Имущественный банк представили совместные планы развивать по всей Литве сеть станций зарядки электромобилей рядом с госучреждениями. Как подчеркивают ведомства, планируемое расширение является "беспрецедентным", а созданной инфраструктурой смогут пользоваться не только работники государственного сектора, но и жители, правда, за это придется заплатить.

"Имущественный банк является владельцем многих административных помещений государственных учреждений, поэтому в этом году мы выделяем ему 5 млн. евро, чтобы помочь учреждениям перейти на электромобилизацию. Не через автомобили, а через инфраструктуру зарядки", – сказал в четверг журналистам С. Гентвилас.

Журналистам рассказали, что рядом с 200 принадлежащими Имущественному банку зданиями, в которых обосновались госучреждения – министерства, отделения Госналоговой инспекции, СОДРА и др. – появится около 380 станций зарядки электромобилей.

По словам руководителя Имущественного банка Миндаугаса Синкявичюса, половина станций будет оборудована в регионах Литвы, где их еще не много.

Первые 100 станций могут появиться в середине будущего года. Жители за пользование станциями должны будут платить, сказал М. Синкявичюс.

Расширение сети станций зарядки электромобилей будет осуществляться с учетом целей правительства увеличить к 2030 году число станций зарядки электромобилей примерно в 10 раз.

Правительство одобрило планы Министерства транспорта оборудовать в Литве к 2025 г. 1,2 тыс., а к 2030 г. - 6 тыс.станций зарядки электромобилей. Пока таких станций в Литве около 600.

В стране сейчас зарегистрировано около 10,8 тыс. электромобилей, из которых 4,2 тыс. - гибридные, около половины их зарегистрировано в Вильнюсе. Планируется, что к 2025 г. их будет уже 50 тыс., еще через пять лет - 240 тыс.

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