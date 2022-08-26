Ранее максимальное число мигрантов, пытавшихся попасть в страну в этом году, составляло 109 и было зафиксировано 29 и 30 июля.
14 ноября прошлого года пограничники развернули 126 иностранцев. 12 ноября была предотвращена попытка нелегального попадания в Литву из Беларуси 144 мигрантов, а 9 ноября — 281 мигранта.
За минувшие сутки девять иностранцев пытались попасть в Латвию из Беларуси. В среду польские пограничники не пропустили в страну из Беларуси 43 мигранта.
Всего с 3 августа прошлого года, когда СОГГЛ получила право разворачивать нелегальных мигрантов, из Беларуси не было пропущено почти 13 тыс. таких иностранцев. Некоторые из них пытались попасть в Литву неоднократно.
В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыли почти 4,2 тыс. мигрантов.
Литва называет начавшийся год назад наплыв мигрантов из Беларуси гибридной атакой минского режима.
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