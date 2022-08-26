Каунасская гимназия имени А.Пушкина сменила название

Летом каунасский горсовет одобрил смену названия гимназии имени Александра Пушкина, отныне она будет называться Каунасской международной гимназией. Старое название уже снято, сообщает портал kauno.diena.lt.

Гимназия находится на проспекте Витауто, 50. Пока вместо названия - пустое место.

Изменить название попросила сама община гимназии, поскольку школу посещают дети разных национальностей. Это давно уже не просто школа с русским языком обучения. Здесь учатся и украинцы, и дети других национальностей.

"Нынешнее название гимназии слишком узкое, для того, чтобы охарактеризовать разнообразие услуг, назначение и специфику школы. Гимназия расширилась, преподавание на русском языке стало одной из услуг", – писало информационное агентство BNS.

По данным муниципалитета, в гимназии учатся 1465 учеников, дети 30 национальностей. Это и вернувшиеся из-за границы литовцы, и украинцы, как те, кто приехал до войны, так и после нее, местные русскоязычные, и дети россиян, бежавших из РФ, а также белорусы. В школе учатся эстонцы, латыши, казахи, узбеки, таджики, афганцы, венесуэльцы, филиппинцы, мексиканцы, американцы, англичане, иранцы, румыны, евреи (как местные, так и граждане Израиля), чеченцы, молдаване, татары, армяне, азербайджанцы, грузины и т.д.

Муниципалитет указал в интервью изданию Kauno diena, что планируется увеличение Каунасской международной гимназии, поскольку в нынешнее здание сложно вместить все классы.

"Будет расширена гимназия, находящаяся на проспекте Витауто, 50. Планируется строительство 4 этажа", – сказала представитель муниципалитета Эгле Андрюшкене.

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