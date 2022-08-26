Синоптики рассказали, когда уйдет тропическая жара

В пятницу погоду в Литве обусловит ослабевающий антициклон.

Днем ожидается переменная облачность. Больше всего солнца будет на юге страны, вероятность осадков будет невелика. На севере местами возможны небольшие осадки, дожди с грозами. Воздух прогреется до 27–32 градусов, будет душно.

В выходные погодные условия почти не изменятся. Будет стоять тропическая жара. Антициклон понемногу будет уходить, но все еще будет влиять на погоду.

В субботу ночью будет ясно и без осадков. Утром будет 14–19, на косе - 21 градус. Днем будет малооблачно, вероятность осадков невелика. Будет стоять жаркая погода – 27–32 градуса.

В воскресенье, особенно днем, облачность увеличится, но осадков не ожидается. И ночью и днем температура будет такой же, как накануне – по-прежнему будет жарко и душно.

В начале следующей недели с запада к Литве приблизится зона низкого давления, которая принесет перемены. Пойдет дождь. Уже в понедельник жара пойдет на спад, а во вторник значительно похолодает.

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