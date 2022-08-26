В Каунасе горело предприятие по переработке опасных отходов: слышались взрывы, увеличился уровень загрязнения

В четверг вечером в Каунасе начался пожар на территории компании, занимающейся переработкой отходов. На ул. Палямоно, где находится компания Žalvaris, выехали многочисленные наряды пожарных-спасателей.

О возгарании сообщили в 21.53 ч. На место происшествия выехали десять пожарных машин, три подъемника, другая техника.

Компания Žalvaris занимается утилизацией опасных и производственных отходов, сбором старой электроники, вторсырья.

Читатели портала сообщали, что черные клубы дыма видны на расстоянии нескольких километров, на месте пожара слышались взрывы. Жители получили сообщение о повышенном уровне загрязнения. Тем, кто проживает в близлежащих районах, рекомендовали закрыть окна.

В 23.30 ч. было ясно, что пожар локализован, но быстро потушить его не получится.

Жители Каунаса сообщали о том, что дым идет в сторону города. О пострадавших не сообщается, однако на месте дежурила карета скорой помощи.

В 3.10 ч. сообщили, что пожар локализован. Пожарные-спасатели тушат отдельные очаги.

После пожара на ЗАО Žalvaris инспекторы охраны природы оценят нанесенный природе ущерб.

По словам Директора Департамента охраны природы Гедрюса Кадзяускаса, расследование уже начато.

"Внеплановая проверка ЗАО Žalvaris была начата в июне. Плановая была намечена на ноябрь. Но из-за сложившейся ситуации ее начали немедленно", – сказал он.

По предварительным данным, горело отработанное масло, автомобильные фильтры для горючего, полиэтилен, пластик, электроника, бумага и др.

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