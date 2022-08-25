Около Департамента миграции стоят огромные очереди, возможно, изменятся цены на паспорта

Поток беженцев из Украины сокращается, однако у отделений Департамента миграции по утрам стоят большие очереди. Почему люди все еще стоят в очередях за документами, когда приходить, чтобы не пришлось стоять в очереди, об этом рассказали журналисты LNK.

книжек Около вильнюсского Департамента миграции стоят большие очереди.

Глава ДМ Эвелина Гудзинскайте пояснила, почему снова принимают людей в порядке живой очереди.

"На этой неделе снова можно заказать паспорт в порядке живой очереди. Некоторое время мы принимали только по записи, чтобы обеспечить доступ к услуге тем, кто в ней больше всего нуждался. Были введены квоты. Мы успеваем печатать паспорта, но видели, что поставщики могли не успеть с доставкой паспортов", – сказала она.

Весной, когда началась война в Украине, многие люди проверили срок годности документов и поспешили их обновить на всякий случай, если придется уехать из Литвы. Потом поток таких людей спал, но лето для ДМ остается жаркой порой.

Гудзинскайте напомнила, что это первое лето после двухлетних ограничений, когда люди могут спокойно путешествовать. Но есть и иная причина.

"И другая причина – есть часть граждан, у которых истекает срок действия документа. Первым жителям Литвы одновременно выдавали документы, поэтому каждые 10 лет эти волны повторяются – паспорта меняет большая группа людей", – сказала глава.

Она напомнила, что временно нельзя заказать документ за 5 рабочих дней - только за месяц или в за день.

"Мы ввели это правило временно, когда восстановятся поставки паспортов, тогда мы сможем гарантировать, что все вовремя получат документы. Как только получим информацию о восстановлении поставок – сообщим обществу о возможности сделать паспорт за 5 дней", – сказала Гудзинскайте.

Она сказала, что самые большие очереди в Вильнюсе. "Сюда приезжают эмигранты, которые хотят поменять паспорт. В Клайпеде уже есть некоторое оживление, там бывают отдыхающие, в Каунасе чуть больше людей, но основная масса – в Вильнюсе", – продолжила она.

Гудзинскайте рекомендовала заказывать документы в других городах.

"Рекомендую записываться заранее, тогда можно быть уверенным, что тебя сразу обслужат. Живая очередь - это лотерея – неизвестно, сколько придет людей, сколько придется ждать. (…) После обеда почти пусто, а на этой и на следующей неделе мы продлили время работы, думали, людей будет больше. По вечерам бывает практически пусто", – сказала она.

Отделения ДМ в крупных городах будут также работать в эти выходные и в следующие.

Гудзинскайте сказала, что нельзя исключить, что увеличат плату за документы, цены могут измениться.

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