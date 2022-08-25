Вицэ-мэр Вильнюса объяснил, почему для разрушения остатков фундамента нацстадиона будет использована взрывчатка

Работы по сносу остатков Национального стадиона в Вильнюсе продолжаются и в ближайшие недели будет использована взрывчатка, поэтому в городе будут слышны взрывы, сообщил вице-мэр столицы Валдас Бянкунскас. Наземная часть конструкции уже снесена и сейчас идут работы по разрушению фундамента.

"Главная причина использования взрывчатки заключается в том, что работа пневматических бетоноломов сопровождается большим шумом, что создает неудобства для вильнюсцев, жителей окрестных территорий, бизнеса. Сначала планировалось, что на площадке будут работать 10 бетоноломов, но уровень шума был таким большим, что сейчас на территории работают три пневматических бетонолома. При таких темпах работа по разрушению фундамента затянулась бы и поэтому решено было использовать взрывчатку, что значительно ускорит процесс", - сказал в четверг В. Бянкунскас журналистам.

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Вице-мэр столицы сообщил, что первый испытательный взрыв будет проведен 29 августа в 8 час. 30 мин. В этот же день будут произведены еще четыре взрыва, а затем будет составлен график остальных взрывов.

"Предварительно планируется, что все продлится шесть недель, один день в неделю будет выделяться для проведения взрывных работ, в день будет производиться пять взрывов. Средний интервал между ними составит пять часов и после составления точного графита все сообщим, прежде всего жителям близлежащих территорий", – подчеркнул В. Бянкунскас.

Работы по сносу остатков Национального стадиона, по словам вице-мэра, будут выполнены своевременно и завершены к концу года, а уже в январе на его месте планируется приступить к строительству многофункционального комплекса.

"Сегодня главное сообщить, что русские не нападают на Вильнюс и на Литву, как бы странно это не звучало из уст консерватора, а все делается для скорейшего окончания работ и чтобы мы могли подготовится к строительству стадиона", – пояснил вице-мэр Вильнюса.

В Вильнюсе идут работы по сносу конструкций Национального стадиона, строительство которого не завершено с 1993 года. После расчистки территории на Шешкинских холмах должно начаться возведение нового многофункционального комплекса.

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