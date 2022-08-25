Глава Литовской конфедерации промышленников: остановка работы завода Achemа – логичное решение

Временная остановка работы завода по производству азотных удобрений Achema в Йонаве - лучшее решение, чем работать в убыток и обанкротиться, из-за высоких цен на электроэнергию в будущем примеру завода могут последовать и другие компании, заявил президент Литовской конфедерации промышленников (ЛКП) Видмантас Янулявичюс.

"Увеличивать убытки - не одна компания не хочет этого делать, это рано или поздно закончится банкротством, а временная остановка, изучение ситуации, инвестиции в новые ресурсы (...) - думаю, что это логичное решение, чем работать и когда-нибудь обанкротиться", - в среду заявил В. Янулявичюс.

В связи с подорожанием энергоресурсов аналогичным образом могут поступить и другие предприятия, отметил он.

В среду компания Achema сообщила, что из-за высоких цен на газ производство удобрений становится неконкурентоспособным, поэтому компания приостанавливает производство с сентября до декабря, работники будут отправлены в простой, 5% планируется уволить.

По мнению представителя литовских промышленников, необходимо вместе с правительством добиваться того, чтобы на бирже не было резких скачков цен. Бизнес из-за этого несет очень большие затраты - за два часа на электричество потрачено столько, сколько в обычных условиях расходуется за два дня.

17 августа на бирже электроэнергии NordPool оптовая цена в зоне Литвы целый час была 4 тыс. за мегаватт-час.

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