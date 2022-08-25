Максимальная стоимость МВт-ч электроэнергии повышается до 5 тысяч евро. Страны Балтии выступили против

Максимальная окончательная стоимость электроэнергии на европейских биржах с 20 сентября увеличивается с 4 тыс. до 5 тыс. евро за мегаватт-час, решил объединенный комитет управления биржами, однако против этого выступили регуляторы отрасли из стран Балтии, сообщил Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ).

Операторы рынка электроэнергии и систем передачи участвуют в деятельности комитета, принявшего решение о максимальной цене, и им будет предложено пересмотреть это решение, говорится в пресс-релизе совета в четверг.

"В связи с текущим кризисом стоимости электроэнергии и для защиты внутреннего рынка электроэнергии и потребителей, национальные регулирующие ведомства стран Балтии не одобряют установление согласованной максимальной конечной стоимости в совместном процессе торговли на рынках на следующие сутки и просит NEMO (номинированных операторов рынка электроэнергии - BNS) пересмотреть механизм автоматического увеличения стоимости, чтобы избежать необоснованного роста цен", - сообщает ГСРЭ.

Новый предел стоимости будет применяться во всех зонах торговли электроэнергией.

ГСРЭ разъяснила, что это изменение внесено на основе утвержденной Европейской комиссией методики, согласно которой предел окончательной стоимости может быть увеличен максимум на одну тысячу евро, когда фиксированная цена на рынке превышает 60% от согласованной максимальной конечной стоимости.

В настоящее время максимальная стоимость составляет 4 тыс. евро за мегаватт-час, этот предел был достигнут 17 августа в ценовых зонах стран Балтии.

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