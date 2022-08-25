Депутат поделился интервью с участием Швенченене: Кремль дал команду "фас"

Депутат Матас Малдейкис сказал, что глава "Международного форума добрососедства" Эрика Швенченене, которая то и дело ездит в Беларусь и Россию, проводит дезинформационную атаку против стран Балтии. Ее сообщения о якобы оккупированных НАТО литовцах, латышах и эстонцах, по словам депутата, - антигосударственны и направлены на внутреннюю аудиторию в России.

"Напомню, что требования Путина к Западу лишь в малой мере касались Украины. Большая часть требований касалась нас в НАТО. В последний месяц невооруженным глазом видно, что Кремль дал команду "фас" для проведения информационной атаки против стран Балтии. Особенно много внимания уделяют Латвии и Эстонии. Сообщения Швенченене направлены не для нашей аудитории – мы привиты от этого бреда. Это для российской аудитории, создается нарратив как в Украине об оккупированных НАТО жителях стран Балтии, которые ждут освобождения...", – писал в среду в фейсбуке Малдейкис.

Депутат поделился видео, на котором видно, как Швенченене дает интервью кремлевскому пропагандистскому каналу, рассказывает о "купленных" в Литве и других странах Балтии выборах.

По ее словам, США практически управляет этими странами, а люди якобы боятся протестовать, чтобы не остаться без работы. Швенченене в интервью сказала, что литовцам, латышам и эстонцам лучше жилось, когда они дружили с Россией.

Малдейкис уже обратился в Генпрокуратуру с просьбой начать расследование в связи с действиями Швенченене против Литвы.

"Из того, что я вижу на видео, действия против Литвы очевидны. Это отрицание советской агрессии, за это грозит уголовная ответственность", – сказал тогда Delfi депутат.

Delfi уже сообщал о поездке Швенченене и других членов форума в Москву (Швенченене - соратница осужденного за шпионаж в пользу России Альгирдаса Палецкиса).

Литовские депутаты выступили с инициативой лишения этих людей гражданства за их действия против Литвы. Действующий закон этого не дает сделать, но депутаты предложили поправки к закону.

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