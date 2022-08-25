Об истории со счастливым концом военная полиция рассказала в Facebook.
"В среду, 24 августа, военная полиция сопровождала военный транспорт. Однако обычный день начался с необычного происшествия, на дороге Вильнюс-Каунас, посреди магистрали военные заметили девочку.
Военная полиция включила сигналы и остановила движение на магистрали. Затем военные забрали девочку, посадили ее в свою машину и связались с полицией.
Выяснилось, что эта5-летняя девочка пропала в окрестностях Тракай.
Ребенка передали счастливой маме.
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