Пропавшую 5-летнюю девочку от несчастья спасла военная полиция

Военная полиция заметила 5-летнего ребенка на магистрали Вильнюс-Каунас-Клайпеда. Было остановлено движение. Выяснилось, что найденная девочка пропала в окрестностях Тракай.

Об истории со счастливым концом военная полиция рассказала в Facebook.

"В среду, 24 августа, военная полиция сопровождала военный транспорт. Однако обычный день начался с необычного происшествия, на дороге Вильнюс-Каунас, посреди магистрали военные заметили девочку.

Военная полиция включила сигналы и остановила движение на магистрали. Затем военные забрали девочку, посадили ее в свою машину и связались с полицией.

Выяснилось, что эта5-летняя девочка пропала в окрестностях Тракай.

Ребенка передали счастливой маме.

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