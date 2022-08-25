Департамент статистики Литвы: число банкротств за полугодие выросло в 1,7 раза

За последнее полугодие процедуры банкротства начали в 1,7 раза больше предприятий, действующих в Литве, чем за тот же период прошлого года, сообщает Департамент статистики. Так, в первом квартале 2022 года процедуру банкротства инициировали 312 предприятий, во втором – еще 274.

Больше всего банкротств в первом полугодии инициировали предприятия строительного сектора (137, в то время как в первом полугодии 2021 года таких было 57), почти вдвое увеличилось число банкротств в оптовой и розничной торговле, хозсубъектов, предоставляющих услуги по ремонту транспортных средств и мотоциклов (135 предприятий по сравнению с 64 в прошлом году), указывает Департамент статистики.

Похожая статистика и в обществах по предоставлению услуг размещения и питания: в январе-июне этого года обанкротилось 61, в то время как в прошлом году - 33. В области обрабатывающего производства процедуры банкротства начали 53 общества (в январе-июне прошлого года - 35).

По данным Департамента статистики, больше всего начатых процедур банкротств в уездах трех крупнейших городов: в Вильнюсском - 271, в Каунасском - 121, в Клайпедском -83.

Бизнес надеется на помощь государства, а экономист не видит признаков глубокого кризиса

В сообщении Департамента статистики говорится об опасениях экономистов и организаций, защищающих интересы бизнеса, что без поддержки государства число банкротирующих предприятий будет только возрастать, хотя общая экономическая ситуация не столь драматична, как перед кризисом 2008 года.

Экономист Swedbank Нериюс Мачюлис отмечает, что рост числа банкротств не должен удивлять, и указывает ряд причин банкротств. Прежде всего, с окончанием пандемии и прекращением помощи государства некоторые предприятия не сумели или не захотели восстанавливаться. И все-таки наиболее вероятной причиной ряда банкротств экономист считает возросшие затраты электроэнергии. С увеличением средней цена на электроэнергию почти в 10 раз, предприятия, которые очень от нее зависят и не заключили долгосрочных договоров с фиксированной ценой, оказались в незавидной ситуации.

"Еще одна причина – во втором квартале этого года банкротства уже могли инициировать предприятия, деятельность которых были слишком зависима от торговых связей с Россией", – считает экономист.

При этом Н. Мачюлис не склонен драматизировать ситуацию. По его словам, во втором квартале этого года было создано более 50 тыс. новых рабочих мест, число безработных в стране – самое малое за последние 15 лет, а средняя зарплата в этом году увеличилась почти на 15 проц.

"Вероятно, что со спадом мирового спроса, продолжающегося энергетического кризиса в Европе и проблем на Восточных рынках в ближайшее время мы будем видеть рост числа банкротств. Уровень безработицы в ближайшее время может увеличиться на 1 проц. пункт, не исключено и небольшое сокращение экономики в течение нескольких кварталов, но вероятность глубокого кризиса невелика", – считает ведущий экономист Swedbank.

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