Жители некоторых районов Вильнюса могут слышать взрывы, но никакой опасности нет

Жители Шешкине и близлежащих районов со следующей недели могут слышать взрывы, однако у них нет повода для беспокойства. Вильнюсский муниципалитет сообщает, что компания Vilniaus BDT, которая демонтирует строения стадиона, будет использовать взрывчатку для измельчения бетонных конструкций.

"В ходе устранения конструкций национального стадиона подрядчики столкнулись с проблемой шума – чтобы не нарушать нормы гигиены и не доставлять дискомфорт жителям, компания должна замедлить темпы работ. Стадион находится в шумном месте, вокруг дороги. Общий уровень шума составляет 55-62 децибелов. Если бы компания использовала всю необходимую технику, то допустимый уровень шума (65 децибелов) был бы превышен, это осложнило бы работу ТЦ Akropolis, мешало бы людям, которые живут и работают в этом районе", – сказано в сообщении.

Это замедлило работы, поэтому, чтобы успеть со сносом до конца года, компания решила использовать взрывчатку. Взрывы будут вызывать шум на короткое время (4 секунды), общий уровень шума не увеличится.

Первые пробные взрывы (четыре) проведут 29 августа. Затем составят график дальнейших работ.

Всего взрывы будут слышны на протяжении 6 недель. Взрывать будут в один из дней. Будут делать по 5 взрывов с периодичностью в 1,5 часа.

Во время взрывных работ около стройплощадки будут дежурить полицейские.

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