Об этом сообщил Департамент полиции, краску на памятнике заметили в 8.30 утра в среду.
Размер ущерба устанавливается, начато досудебное расследование об уничтожении и порче имущества.
По Уголовному кодексу нарушителю за уничтожение или порчу чужого имущества грозит наказание в виде общественных работ или штрафа, или ограничения свободы, или лишения свободы до двух лет.
С начала войны России в Украине памятники были облиты краской в Паланге, Неринге, Висагинасе, Укмерге и некоторых других городах Литвы.
После вторжения России в Украину в Литве начался интенсивный пересмотр и демонтаж памятников советского времени. Это стало возможным после либерализации правил по обращению с советскими памятниками Министерства культуры.
Памятники советским воинам демонтировали самоуправления Каунаса, Кедайняй, Варенского района, Паланги, Мариямполе, Расейняй и некоторые другие.
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