Сентябрь на носу: эксперты советуют, какие улицы стоит объезжать

До сентября осталась неделя. Водители крупных городов уже делятся информацией о том, что появились заторы. Эксперты рекомендуют готовиться к сентябрю заранее.

Чтобы избежать заторов, водителям рекомендуют выбирать менее популярные, иногда более длинные маршруты, но они позволят сократить время. Пресс-секретарь JUDU ("Услуги сообщения") Морта Бичкаускайте сказала, что ежегодно головной болью для водителей становятся одни и те же места.

"Хуже всего пропускная способность на тех улицах, где увеличиваются потоки (...). Это ул. Гележинё Вилко, улица Укмергес, Карейвю, Озо, Т.Нарбуто и проспект Пилайтес", – сказала представитель JUDU.

Бичкаускайте сказала, что в Вильнюсе наблюдаются заторы и сейчас. Их причина - дорожные работы.

"В эти дни появляются заторы на некоторых улицах из-за ремонта дорог: на ул. Гележинё Вилко около ул. Жальгирё в сторону Балтупяй; на Т.Нарбуто около проспекта Лайсвес в сторону кольца около бывшего Педагогического университета; на Минском шоссе, около Гуряй, на выезде из города; на проспекте Саванорю в Нижних Панеряй со стороны Каунаса; на ул. А.Гоштауто в сторону центра около улицы Васарё 16-осёс; на А.Гоштауто в сторону центра около эстакады на Гележинё Вилко; на проспекте Пилайтес от ул. Пилкальнё в центре; на проспекте Пилайтес у ул. Исрутес в сторону центра; на аллее Саулетякё от Неменчинского шоссе ц сторону ул. Плитинес", – сказала представитель JUDU.

Эксперты по безопасности движения обратили внимание на то, что водителям стоит готовиться к увеличению интенсивности движения. Инструктор по вождению Ольга Жидовленкова сказала, что с наступлением сентября водители повторяют те же ошибки – они расслаблены за рулем, поэтому не могут должным образом реагировать на опасности.

"Надо помнить - стоит не только осмотреться, но и осматриваться регулярно, особенно при повороте направо.

Немалая часть водителей при повороте направо смотрит налево, убеждается, что путь свободен и едет. Но проблема возникает из-за того, что интенсивнее становится не только движение автомобилей, но и движение других транспортных средств - велосипедов, самокатов. Поэтому справа у обочины могут ездить велосипедисты, самокатчики, мотоциклы или мотороллеры, несмотря на то, что такое их маневрирование небезопасно. Поэтому важно посмотреть и направо", – советовала инструктор.

Она сказала, что нередко вредит и излишняя самоуверенность водителя. Надо помнить, что в сентябре на дорогах появляется немало молодых и неопытных водителей. Поэтому важно не только соблюдать правила самим, но и учитывать, правильно ли ведут себя другие водители, отмечать их ошибки и не пытаться доказать свое право на первенство, если это грозит аварийной ситуацией или ДТП.

Инструктор рекомендует молодым водителям стараться избегать часов пик. Сначала им стоит получше узнать город, и тогда уже смело выезжать и в пиковое время.

"В начале сентября движение очень интенсивное, поэтому и речи быть не может о посторонней деятельности за рулем - использовании телефона или еде. Водители должны быть максимально бдительными. Молодым водителям, которые выезжают на улицы, сначала рекомендую делать это вечером после пика. Рекомендую им отработать маршрут", – советовала Жидовленкова.

Она напомнила о необходимости соблюдать допустимую скорость и расстояние между другими автомобилями.

Инструктор напоминает, что сознательными должны быть и родители, которые возят детей в школы и детские сады. Она заметила, что такие родители нередко останавливаются и в запрещенных местах, подвергая опасности себя и других участников движения.

"Родители бывают растерянными, выпуская детей, останавливаются перед самым пешеходным переходом, это ухудшает видимость другим водителям, они могут не заметить детей. Иногда водители даже блокируют движение, а это также сопряжено с высоким риском. Детей надо выпускать из машины в безопасном месте, не стоит экономить время за счет безопасности и разрешать им выходить из машины на проезжую часть", – сказала Жидовленкова.

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