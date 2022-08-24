Шилейка: пока Литва отказывается от российских грузов, их погрузки в Латвии растут

После отказа Литвы от российских и белорусских грузов и, как следствие этого, сокращения грузов в Клайпедском порту на 19%, в латвийских портах, напротив, грузооборот вырос. По данным Литовской ассоциации стивидорных компаний, на это также повлияло то, что российские грузы грузились в соседней стране.

"Рига в прошлом году потеряла достаточно большой поток угля, который возвращается, в основном это уголь и различные руды, которые помогают компенсировать потери и дают положительный результат. Похожая ситуация и в Вентспилсе – вернулся уголь, руда, немного нефти. У нас нет данных по Лиепае, но она также имеет положительный результат, поэтому все латвийские порты показывают положительные результаты в этом году после большого падения в прошлом", - заявил в среду журналистам в Клайпеде президент ассоциации Вайдотас Шилейка.

По словам Шилейки, разница в результатах литовских и латвийских портов также обусловлена ​​тем, что грузы из России грузятся в соседней стране. Он считает, что это обусловлено историческими причинами и отношением к деловым отношениям с Россией: в Латвии грузят не попадающие под санкции товары, в Литве же стараются дистанцироваться от связей с Россией.

"Рига и Таллинн всегда были ориентированы на российский транзит, так сложилось исторически, у нас его было меньше, может быть, несколько процентов от общего объема грузов. Я бы предположил, что они (...) грузили то, что не запрещено, считается законным, может быть, поэтому там возобновились эти потоки. Они действительно не могут работать с санкционными грузами, к тому же часть грузов идет из Казахстана", - сказал Шилейка.

По данным ассоциации, за семь месяцев этого года в Рижском порту было перевалено 13,16 млн тонн грузов, или на 13% больше, чем в прошлом году, в то же время в Вентспилсе - 8,2 млн тонн (на 25% больше).

В первом полугодии в Таллиннском порту было перевалено 9,5 млн тонн грузов, или на 15% меньше, чем в прошлом году. В январе-июле этого года в Клайпедском порту перевалено 20,5 млн тонн грузов – на 19% меньше.

Погрузка стандартизированных контейнеров (ДФЭ) на восточном побережье Балтики быстрее всего за семь месяцев росла в Клайпеде – их перевалили 559 тысяч единиц, или на 60 % больше, в Риге - 278 тысяч (рост на 15%), в Таллинне - 147 тыс. (увеличение на 34%), в Калининграде - 95 тыс. (уменьшилось на 61%), в Санкт-Петербурге - 717 тыс. (снижение на 41%).

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