Achema планирует уволить 5% работников, за простои выплатит 40%

Литовский завод азотных удобрений Achema, с сентября временно приостанавливающий работу, планирует уволить около 5% работников, заявил глава предприятия. По словам Рамунаса Миляускаса, за простои компания будет платить согласно Трудовому кодексу – 40% средней зарплаты, а в данный момент планируется, что завод не будет работать до декабря.

"Сокращение штатных единиц будет, это будет небольшое сокращение позиций - около 5% на данном этапе", - заявил на пресс-конференции в среду генеральный директор Achema Рамунас Миляускас.

По его словам, в настоящее время функции некоторых сотрудников пересматриваются, только после этого будут приниматься решения об увольнениях, а после временной приостановки работы часть сотрудников будет отпущена на полмесяца, часть – на весь месяц.

По данным Фонда социального страхования Sodra, в компании работает 1250 человек.

Мэр Йонавского района Миндаугас Синкявичюс сказал BNS в среду, что "Achema в первой половине года работала прибыльно".

Миляускас не стал комментировать результаты компании за первое полугодие, так как они рассчитываются после окончания финансового года, и добавил, что последние два месяца она работает с убытком из-за роста затрат и долгосрочных обязательств. Он сообщил, что с сентября у компании почти не будет доходов, а убытки составят "десятки миллионов".

По его словам, согласно текущим планам, работа завода будет приостановлена ​​до декабря, но может быть связана с изменениями на рынках природного газа и удобрений. По его словам, для того, чтобы работать конкурентоспособно, мегаватт-час газа должен стоить 90 евро вместо 280 евро.

"Для того, чтобы европейские производители были конкурентоспособны — не только наш завод остановлен — все европейские производители либо стоят, либо не начали производство, цена на газ по сравнению с сегодняшней ценой в 280 евро должна снизиться до 90 евро, чтобы мы могли быть конкурентоспособными при продаже удобрений", - сказал Миляускас.

"Если высокая цена на газ сохранится в ближайшие 1-2 года, компания не сможет выдерживать такие затраты", - продолжил он.

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