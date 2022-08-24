Как проводить отпуск в Паланге, чтобы семья не потратила больше 100 евро за день

Туристический сезон в Паланге еще не закончился – последние дни лета привлекут не меньше отдыхающих, чем середина июля. Тем, кто оставил отдых на конец августа - повезло: Gismeteo прогнозирует, что погода будет великолепной до 31 августа. Если и будут дожди, то они не испортят отдыхающим настроение. В Паланге есть чем заняться не только на пляже. Особенно много развлечений на курорте есть для семей с детьми – есть и бесплатные, и недорогие развлечения. Если хорошо поискать, можно найти и кафе с доступными ценами. Может ли семья с детьми отдыхать в Паланге и не тратить больше 100 евро в день? Представляем разные варианты досуга и цены.

Сходите с детьми в летний читальный зал

Палангский летний читальный зал находится на улице Витауто. Здесь ждут всех, кто любит читать - неважно книги, журналы или газеты. Читальный зал находится на открытом воздухе в тени дуба. В читальном зале можно не только читать – здесь проводят свои выставки художники, для детей организуют мастер-классы, для взрослых – занятия рисованием и письмом. В читальном зале проводят дни настольных игр, игры Что? где? когда?, ориентационные игры, здесь читают стихи, проводят презентации книг, встречи с писателями! Время работы читального зала: вторник–суббота – 9–21 ч., воскресенье – 10–20 ч.

Кино под открытым небом

Пятый год подряд в паланге бесплатные киносеансы под открытым небом проводит Oldman parkas (ул. Юратес, 2A). Кинотатр находится недалеко от моря. Проект "Мировое кино в парке" начат с первых дней июня и продлиться до 4 сентября. Всего можно увидеть 23 фильма.

Сходите на концерт духовых инструментов

В ротонде парка Бирутес каждый вечер по четверга, пятницам и субботам можно бесплатно послушать выступления духового оркестра.

Насладитесь культрными мероприятиями

I love Palanga – место художников и любителей культуры на улице Юратес. Семьям стоит сходить в этот парк и послушать живую музыку, поучаствовать в создании художественных проектов, поучаствовать в социальном или культурном мероприятии.

Покатайтесь на велосипедах

Паланга - отличное место для велопрогулок. По прекрасной велодорожке можно доехать до Клайпеды, Каркле, Швянтои, Голландского колпака, Латвии. Желающие могут принять участие в ориентационных состязаниях для велосипедистов.

Если у вас нет своих велосипедов – не беда. Прокат велосипеда стоит от 3 евро в час или от 15 евро в сутки. Прокат веломобиля - от 3 евро в час или от 20 евро в сутки. Поездка по Паланге на электромобиле стоит 3 евро.

Поинтересуйтесь историей курорта

Палангский туристический центр организует множество интересных экскурсий: каждый понедельник проводят экскурсию "По следам евреев", каждую вторую пятницу – "Звездный дождь: по следам известных людей". Каждую субботу вас ждет экскурсия "Палангские виллы: тайны, легенды и судьбы". Подробную информацию об экскурсиях вы найдете в центре. Цена экскурсии – 7 евро для детей и 8 для взрослых. Начало в 17.30 ч. Обязательна предварительная регистрация.

Проводят и бесплатную экскурсию для детей "Сказочки парка".

Закажите любимую песню

Закажите любимую песню у музыкального фонтана на перекрестке ул. Витауто и Юратес. Один раз в день можно час наблюдать за представлением музыкального фонтана бесплатно, в другое время можно заказать любимую песню (1 песня 3 евро).

Забудьте скучные музеи

Если вы думаете, что музеи - это скучные места, вы ошибаетесь: сходите и убедитесь сами. В наши дни в музеях готовят интересные программы, музеи конкурируют за посетителей. Нынешние интерактивные и познавательные музейные программы наверняка понрявятся всем.

Один из самых популярных музеев не только Паланги, но и всей Литвы - Музей янтаря, который находится в парке Бирутес, в бывшем дворце графа Феликса Тышкевича. В музее больше 30 000 экспонатов. На цокольном этаже есть комната развлечений для детей. Стоимость билетов до 15 сентября - для взрослых – 8, для детей – 4 евро, услуги экскурсовода – 25 евро. Музей не работает по понедельникам и в дни государственных праздников.

Посетите Музей собак, чтобы увидеть частную коллекцию сувениров, собранную Видой и Витаутасом Кусасами (больше 6000 экспонатов из 40 стран мира и 27 разных материалов). Здесь же открыта художественная галерея Витаутаса Кусаса. Цена - взрослым 2, детям 1 евро.

Любителей истории и искусства заинтересует музей бургомистра Паланги Йонаса Шлюпаса, Музей палангского курорта. Посещение дома-музея Антанаса Мончиса произведет незабываемое впечатление не только на ценителей искусства, но и на детей. Почему? Потому что по воле художника все экспонаты можно трогать руками!

Посетите детские парки

Сходите в Палангский летний парк на ул. Й.Басанавичуса, там есть самый большой парк батутов в Литве. Здесь есть и карусели, тропа на деревьях, парк электронных картингов, лабиринтов, мини-гольф, полоса препятствий Ninja Warrior. Стоимость этих развлечений от 3 евро, билет на весь день - 25 евро.

На этой улице можно посетить и виртуальное пространство 360 Virtual Reality. Стоимость билета – 10 евро (15 минут), 15 евро (30 минут). Развлечения открыты до 23 ч.

Бесплатно дети могут играть в детском парке на ул. Шермукшню.

Поинтересуйтесь мероприятиями для детей в Паланге, их проводят очень часто.

Поищите животных, покатайтесь на кораблике, покатайтесь верхом на лошади

Услуги Zigmo žirgynаs – одни из самых популярных на взморье. Здесь понравится не только тем, кто любит лошадей, но и романтикам. Покататься на лошади можно в парке Бирутес или у моря. По желанию можно прокатиться в карете, заказать фотосессию со спортивными лошадьми. Час катания на лошади или пони стоит 30 евро, 30 мин. – 20 евро. Цена индивидуальной тренировки - от 40 евро. Стоимость фотосессии - 50 евро. Катание на карете – 100 евро в час.

Еще одно развлечение – кайты. В Паланге можно найти подходящую команду, например, kaitavimas.lt. Специалисты берутся обучать всех желающих. Этот вид спорта подойдет и для детей: сначала надо прослушать курс теории - от 1 часа до 3 дней. Стоимость теории от 50 евро.

Если вы с детьми хотите приключений на природе - сходите в поход с местным егерем (pasimatuokeiguliokepure@gmail.com), вы будете искать следы диких животных и самих зверей, познакомитесь с работой егеря. Стоимость для группы из 5 человек - 9 евро, для группы от 6 человек - 15 евро.

У моря можно покататься на водном мотоцикле, лыжах, "банане", SUP-борде. Стоимость этих развлечений - от 29 евро (найдете у спасательной вышки).

Еще одно развлечение для семей - 30-минутное катание по Балтийскому морю, на расстоянии 4–5 км от берега. Судно забирает желающих с пирса каждых полчаса (с 10 ч.). Стоимость билета 6 евро, детям до 5 лет - бесплатно.

Попутешествуйте вокруг Паланги

Одно из самых интересных развлечений для детей в Швянтои - Обезьяний мост. В Швянтои можно покататься на катамаранах по реке Швянтои.

Посетите парк динозавров Dino, где вас ждут 52 рычащих и двигающихся динозавра, активные развлечения, 5D кинотеатр, батуты, электромобили, зеркальный лабиринт, магазин сувениров. Детям до 2 лет вход бесплатный, другим детям - 16 евро, взрослым – 19 евро.

Можно посетить парк миниатюр "Сады Семирамиды". Он находится у дороги Клайпеда-Паланга, в Летукай. В парке есть 21 миниатюра известных зданий. Для детей оборудована детская площадка. В саду посажены 40 000 однолетних цветущих растений, это самый большой парк цветов в Литве. Цены: детям до 5 лет – бесплатно, 5–12 лет – 10 евро, с 12 лет – 15 евро.

313 Cable Park - новейший вейкборд-парк в Европе. Он находится рядом с HBH и Atostogų parkas. Здесь развлечения ждут всех членов семьи. В парке работает бар Briusly. Для любителей более спокойного досуга рядом оборудован пляж для принятия солнечных ванн, а для детей – площадка с батутами, а также площадки для игры в теннис, бадминтон, волейбол.

В 313 Cable Park есть площадка и для скейтбордистов.

Цены на билеты - от 15 евро.

В Каркле есть сафари-оленятник. Здесь можно увидеть уникальных птиц, по парку ходят волки, медведица Лайма, зубры, страусы, кабаны. Посетители могут увидеть ланей, оленей, лосиху Мяйле. Желающие познакомить детей с экзотическими животными могут посетить музей чучел.

Найдите кафе для того, чтобы пообедать

Всегда дешевле готовить еду дома, но если вы хотите обедать в кафе, то можно найти в Паланге место, где семья может пообедать за 30 евро. Обед на одного человека может стоить 6–7 евро, это суп и второе блюдо.

В кафе Cepeliniškės на ул. Й.Басанавичюса обед стоит 6 евро, голубцы – 5,50 евро, один цеппелин – 3,50 евро. Грузинский шашлык в кафе Gruzinų namаi стоит 12 евро.

Если вы хотите сэкономить, то не тратьте деньги на десерты, и мороженое в кафе. Их можно купить в магазине или киоске, так будет дешевле. Шарик мороженого стоит 1,50–2 евро, сахарная вата – 3 евро, большая порция мороженого из аппарата – 4 евро.

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