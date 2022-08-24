В День независимости Украины – танец на стене "Дома Москвы" в Вильнюсе

В День независимости Украины стена "Дома Москвы" стала уникальной сценой для исполнения вертикального танца. Танец Dance of Freedom исполнила танцовщица, балерина Инга Брязкаловайте. Это необычное выступление привлекло немало людей, среди них была и украинская певица Руслана.

В полдень танец был исполнен на фоне фрески Do Peremogi / До Победы, которую нарисовал робот из Эстонии. Эта фреска появилась на стене "Дома Москвы" в День Украинского государства.

Брязкаловайте - родоначальница вертикального танца в Литве и единственная исполнительница такого танца в нашей стране, сказала Delfi, что ее танец похож на белого голубя – это символ мира: "Когда "летаешь" – появляется такая ассоциация. Этим танцем хочется пожелать мира украинской земле, напророчить его".

Для проведения перформанса свои силы объединили агентство Artscape, Клайпедская танцевальная школа CODA и лаборатория искусства Kiaurai sienas, с партнерами из Украины и Эстонии, которые украсили "Дом Москвы" огромной фреской Do Peremogi / До Победы.

Перформанс Брязкаловайте можно увидеть 24 августа, на ул. Ринктинес, на площадке напротив гостиницы Marriott. Состоятся три выступления: в 12:30, 16:30 и 18:30 ч. Мероприятия бесплатные.

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