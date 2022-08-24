Клайпедский порт потерял в этом году 19% грузов: результат лучше, чем ожидалось

В Клайпедском порту в январе-июле этого года перевалено 20,5 млн тонн грузов, или на 19% меньше, чем за тот же период прошлого года. Глава Литовской ассоциации компаний морских грузов заявил, что результат пессимистический, но не такой плохой, как ожидалось.

"Результаты пессимистичные, каждый квартал мы наблюдаем падение, январь еще не был таким плохим, как апрель, когда стало ощущаться влияние санкций, удобрений "Беларуськалия", в июле зафиксировано падение на 28,1%, а новые грузы не могут компенсировать потерь", - в среду заявил президент Литовской ассоциации компаний морских грузов Вайдотас Шилейка.

Однако он отметил, что результат не такой плохой, как ожидалось.

За семь месяцев в Клайпедском порту больше всего снизилось количество сыпучих грузов - их перевалено 5,8 млн тонн, или на 53% меньше, чем в тот же период прошлого года, генеральных грузов - 10,3 млн тонн, или на 15% больше.

По данным ассоциации, в этом году в порту перевалено на 71% меньше сыпучих удобрений (5,4 млн тонн), руды - меньше на 90% (838 тыс. тонн), грузов ro-ro – меньше на 15% процентов (593 тыс. тонн), перевалка нефтепродуктов и сжиженного природного газа увеличилась на 15% (557 тыс. тонн), стандартизированных контейнеров (TEU) – на 41% (1,7 млн ​​тонн).

"Я полагаю, что в этом году перевалка контейнеров может быть рекордной", - отметил В. Шилейка.

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