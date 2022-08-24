Глава КНБО Сейма Литвы: конечная цель - прекращение действия виз для россиян в масштабе ЕС

Конечной целью должно быть прекращение действия уже выданных российским гражданам виз и отказ от выдачи новых виз в масштабе всего Европейского Союза (ЕС), но пока эта цель не достигнута, стоит обсуждать и региональные решения, заявил председатель Комитета Сейма по вопросам национальной безопасности и обороны Лауринас Кащюнас.

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил во вторник, что если ЕС не договорится о невыдаче туристических виз россиянам, то официальные ведомства Литвы будут обсуждать возможность сделать это на региональном уровне.

"Я думаю, что конечной целью должен быть запрет на новые визы и прекращение действия старых виз в масштабе всего Европейского Союза. Если этого достичь не удается, вероятно, будет сложно этого добиться, тогда мы должны сделать это в масштабе региона", - в среду заявил информационному радио Ziniu radijas Л. Кащюнас.

Он напомнил, что после запрета авиарейсов из России в ЕС увеличился поток людей, въезжающих наземным транспортом через страны, у которых есть граница с Россией.

"Выросло количество этих туристов летом, и я полагаю, что граждане Российской Федерации сейчас должны путешествовать куда-нибудь в Таганрог, а не к Балтийскому морю", - добавил он.

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