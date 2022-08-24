Из-за роста цен на газ Achema останавливает работу

В Европе по-прежнему сильно растут цены на природный газ, поэтому растет себестоимость удобрений. Литовская компания Achema сообщает, что с 1 сентября временно приостанавливает свою работу. Пока завод будет производить только смолы и технический газ.

"В условиях нынешней ситуации на рынке, большая часть западных производителей удобрений вынуждена останавливать производство, компания Achema – не исключение. Рекордные цены на газ напрямую влияют на себестоимость продукции, цена на наши удобрения становится неконкурентноспособной, по сравнению с ценами на американскую и российскую продукцию", – сказал гендиректор Achemа Рамунас Миляускас.

В пресс-релизе сказано, что после остановки завода часть рабочих будет работать, чтобы был обеспечен присмотр за оборудованием, остальных отправят на простой.

Цены на природный газ в Европе сейчас достигли рекордных высот и продолжают расти. Природный газ - основное сырье для производства азотных удобрений, его стоимость в себестоимости занимает 70%.

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