Эфир Delfi из Висагинаса: жизнь маленького города глазами молодых художников

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На этот раз проводим эфир с гостями не в нашей студии в Вильнюсе, а из американского городка времен Дикого Запада где-то на окраине самого русскоязычного города Литвы Висагинаса.