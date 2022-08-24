Спикер парламента Литвы: у нас есть план помощи жителям

Политики, которые попали в список самых популярных политиков Литвы, опубликованный DELFI, обещают, что новый политический сезон будет жарким. Политики будут не только решать вопросы национальной безопасности, актуальные перед лицом войны в Украине, но и решать вопрос прав человека в стране.

"Популярность - не последнее для политика дело, но я считаю политику командным видом деятельности, ориентированным не на свои амбиции, а на достижение общего результата, в основе этого обычно лежит компромисс. Мне кажется, что политика может быть результативной, конструктивной, когда откладываешь свои амбиции, можешь это сделать, когда есть общая цель договориться, воплотить ту или иную идею и она выше того, чего хочешь ты сам, в идеале. Для меня политика - командная работа, этим она меня и привлекает", – сказала в интервью DELFI спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен.

Она заметила, что на осенней сессии, которая начнется 10 сентября, снова будут решать вопросы нацбезопасности, но вернутся и к теме прав человека.

"Пример Украины показывает, что нет вопросов, которые не подходят для решения в военное время (...). Украина своим решением ратифицировать Стамбульскую конвенцию показала, что во время войны можно решать и вопрос прав человека", - сказала Чмилите-Нильсен, напомнив, что уже удалось решить такие вопросы прав человека, как написания имен и фамилий с использованием букв латинского алфавита, искусственного оплодотворения, а также возрастного ценза для будущих депутатов.

Спикер убеждена, что вопрос уважения к правам человека связан с нацбезопасностью.

На вопрос, какой будет повестка дня парламента во время осенней сессии, Чмилите-Нильсен сказала, что политики будут работать в двух направлениях.

"Одна линия - реакция на актуальные вопросы, на вызовы, которые касаются каждого жителя. Естественно, что сейчас таким актуальным вопросом являются цены на энергетику, это должно отразиться в бюджете, который представят осенью. Конечно, есть запланированные реформы, фундаментальные перемены (...). И ценностные моменты. Я думаю, важна сфера прав человека, о ней нельзя забывать (...). Это будут основные линии.

Надо реагировать на происходящее рядом, надо оказывать помощь Украине. (...) Общая цель помощь Украине в том, чтобы она устояла и победила и в том, чтобы помочь жителям Литвы должным образом справиться с вызовами, которые возникли из-за войны. План есть, правительство работало все лето, вскоре предложения будут обсуждать в парламенте", – акцентировала спикер.

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