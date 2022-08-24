Ведется расследование по факту осквернения памятников.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Департамент полиции сообщает, что в Вилкавишкском районе, в деревне Вирбалё место лаукай 23 августа, в 16 ч. было замечено, что памятники жертвам Холокоста замазаны белой краской.
Ведется расследование по факту осквернения памятников.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!