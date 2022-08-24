Депутат предупреждает ездящих в Беларусь литовцев: не попадитесь в ловушку

Глава парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас предупреждает граждан Литвы, ездящих в Беларусь и напоминает, что важно обладать инстинктом самосохранения, чтобы не попасть в ловушку белорусских спецслужб.

"Мы не можем запретить гражданам Литвы ездить куда-то. Они едут туда, куда у них есть возможность поехать. Но мы всегда говорим, если едете, то имейте инстинкт самосохранения – не попадите в ловушку и не думайте, что вы не представляете интереса для спецслужб", – сказал Žinių radijas Кащюнас.

Он акцентировал, что белорусские службы - одни из самых сильных в регионе, их интересует любая информация. Поэтому, по словам депутата, важно, чтобы каждый гражданин Литвы, который едет в Беларусь, учитывал возможные угрозы.

"Их интересует все. Ты можешь не быть чиновником, сотрудником системы МВД, политиком, но ты их все равно будешь интересовать.А возможности заманить в ловушку есть. (...) Ты можешь попасть в ловушку, против тебя используют твои слабые места", – акцентировал Кащюнас.

Напомним, что Беларусь с 15 апреля по 15 мая 2022 года ввела безвизовый режим для граждан Литвы и Латвии, а потом продлила его до конца года. Департамент госбезопасности Литвы предупреждал, что белорусский режим может использовать поездки граждан стран ЕС в Беларусь в целях пропаганды.

Жители Литвы ездят в Беларусь за более дешевым горючим, сигаретами и другими товарами.

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