В Вильнюсском районе убита женщина, задержан ее сын

В Вильнюсском районе была убита женщина, во дворе дома нашли раненого сожителя покойной. По подозрению в убийстве был задержан сын покойной.

24 августа, в 3.20 ч. в Вильнюсском районе, в деревне Салдяне было обнаружено тело женщины (1961 г.р.) с колотой раной.

Во дворе дома был обнаружен раненый мужчина (1966 г.р.), он был госпитализирован.

По сведениям Delfi.lt, ночью в полицию позвонил мужчина и сказал, что между сожителями произошел конфликт. Мужчина говорил бессвязно. Полиция задержала нетрезвого (2,2 промилле) подозреваемого (1986 г.р.).

По неофициальным данным, он является сыном покойной.

Подозреваемый задержан. Ведется расследование.

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